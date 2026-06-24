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Беспилотная опасность: в нижегородском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

24 июня в аэропорту отменено два рейса.

Источник: Время

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Нижегородской области 24 июня. Об этом сообщает региональное РС ЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие.

Телефон экстренных служб — 112.

В аэропорту «Чкалов» сейчас действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», отмечается в сообщении.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Нижнего Новгорода, к настоящему времени отменены рейсы до Еревана и Сочи, задерживаются вылеты в Анталью, Самару, Сочи, Москву.