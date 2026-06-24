Беспилотная опасность: в нижегородском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Нижегородской области 24 июня. Об этом сообщает региональное РС ЧС.
Граждан просят сохранять спокойствие.
Телефон экстренных служб — 112.
В аэропорту «Чкалов» сейчас действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», отмечается в сообщении.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта Нижнего Новгорода, к настоящему времени отменены рейсы до Еревана и Сочи, задерживаются вылеты в Анталью, Самару, Сочи, Москву.