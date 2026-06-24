В российском городе у женщины пять раз остановилось сердце, но она выжила

51-летняя жительница Читы поступила в краевую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии после инфаркта. Давление и пульс были критически низкими. За несколько дней у пациентки случилось пять остановок сердца. Врачи боролись за её жизнь непрерывно.
Заведующий отделением кардиореанимации Дмитрий Ростовцев рассказал, что специалисты решили нормализовать работу сердца с помощью микротоковой стимуляции. Одновременно женщину подключили к аппарату ИВЛ и начали поднимать давление. Позже ей установили в артерии стенты для восстановления кровотока. Однако сердце продолжало сбоить.
«Затем женщине установили в артерии специальный сетчатый каркас для восстановления нормального кровотока», — пояснил Ростовцев. После консилиума врачи приняли решение перевести пациентку на аппарат, который позволяет крови обходить ослабленные сердце и лёгкие. Уже через шесть часов после подключения появилась положительная динамика. Женщина смогла дышать самостоятельно.
Сейчас пациентка идёт на поправку. Врачи отмечают, что случай уникальный — пять остановок сердца за короткий срок редко заканчиваются благополучно. Благодаря слаженной работе кардиореаниматологов и современному оборудованию удалось сохранить жизнь.