В российском городе у женщины пять раз остановилось сердце, но она выжила

51-летняя жительница Читы поступила в краевую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии после инфаркта. Давление и пульс были критически низкими. За несколько дней у пациентки случилось пять остановок сердца. Врачи боролись за её жизнь непрерывно.