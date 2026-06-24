Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже в 17 регионах России ввели ограничения на продажу топлива

В ряде регионов страны начали действовать полные и частичные ограничения на реализацию автомобильного топлива. В некоторых субъектах заправка разрешена только в баки автомобилей.

Источник: Om1 Омск

По подсчётам РБК, на 23 июня ограничения на продажу топлива действовали уже в 16 регионах России. В Севастополе и Республике Крым введён полный запрет на свободную продажу — исключение сделано только для спецслужб и государственных структур.

Ещё в четырёх регионах ограничения установлены на уровне субъектов, а в десяти — носят частичный характер. В частности, речь идёт об отдельных сетях АЗС или отдельных территориях.

Позднее меры были расширены: к списку присоединилась Курская область. Там заправка автомобилей теперь осуществляется исключительно в топливные баки — продажа в канистры и другие ёмкости запрещена.

Ранее аналогичные ограничения вводились в отдельных регионах для предотвращения дефицита топлива и стабилизации спроса на заправках.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше