Уже в 17 регионах России ввели ограничения на продажу топлива

По подсчётам РБК, на 23 июня ограничения на продажу топлива действовали уже в 16 регионах России. В Севастополе и Республике Крым введён полный запрет на свободную продажу — исключение сделано только для спецслужб и государственных структур.
Ещё в четырёх регионах ограничения установлены на уровне субъектов, а в десяти — носят частичный характер. В частности, речь идёт об отдельных сетях АЗС или отдельных территориях.
Позднее меры были расширены: к списку присоединилась Курская область. Там заправка автомобилей теперь осуществляется исключительно в топливные баки — продажа в канистры и другие ёмкости запрещена.
Ранее аналогичные ограничения вводились в отдельных регионах для предотвращения дефицита топлива и стабилизации спроса на заправках.