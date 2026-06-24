Впервые появятся учебники по истории Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей появятся учебники по истории Донбасса и Новороссии для учеников с 5-го по 7-й класс.
Заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Также утверждена единая концепция исторического просвещения, увеличено количество часов на преподавание истории России. Ведется активная работа над введением обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах с 2027/28 учебного года», — подчеркнул он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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