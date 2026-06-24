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На подростка рухнули футбольные ворота в Южно-Сахалинске

На детской площадке у дома по улице Ленина 23 июня произошёл несчастный случай. Один из подростков повис на верхней перекладине футбольных ворот, спрыгнул — и конструкция опрокинулась на другого мальчика, который стоял рядом. Пострадавший госпитализирован с травмами. Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На детской площадке у дома по улице Ленина 23 июня произошёл несчастный случай. Один из подростков повис на верхней перекладине футбольных ворот, спрыгнул — и конструкция опрокинулась на другого мальчика, который стоял рядом. Пострадавший госпитализирован с травмами. Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.