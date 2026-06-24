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Уличные фонари установили в Ванино после вмешательства прокуратуры

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и правил благоустройства, по результатам которых выяснили, что в рабочем поселке Ванино нет уличного освещения на улице Октябрьской и на пересечении улиц Портовой и Цыганкова. В связи с этим районная прокуратура приняла комплекс мер. В результате нарушения устранили: уличные фонари появились во всех указанных местах.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и правил благоустройства, по результатам которых выяснили, что в рабочем поселке Ванино нет уличного освещения на улице Октябрьской и на пересечении улиц Портовой и Цыганкова. В связи с этим районная прокуратура приняла комплекс мер. В результате нарушения устранили: уличные фонари появились во всех указанных местах.