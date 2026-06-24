Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельца фирмы заставили платить за депортацию его сотрудников-мигрантов из Хабаровска

Ранее правоохранители привлекли к административной ответственности иностранцев, работавших в одной из хабаровских компаний без разрешительных документов. Все мигранты были депортированы из России по решению суда. В связи с этим прокурор Железнодорожного района города Хабаровска подал иск в суд с требованием возложить на владельца фирмы обязанность компенсировать государству все расходы на депортацию его сотрудников. Суд удовлетворил.

Ранее правоохранители привлекли к административной ответственности иностранцев, работавших в одной из хабаровских компаний без разрешительных документов. Все мигранты были депортированы из России по решению суда. В связи с этим прокурор Железнодорожного района города Хабаровска подал иск в суд с требованием возложить на владельца фирмы обязанность компенсировать государству все расходы на депортацию его сотрудников. Суд удовлетворил этот иск в полной мере. В итоге с предпринимателя взыскали 89 тысяч рублей.