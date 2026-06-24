Хабаровчанин, распространявший наркотики из США и Нидерландов, отправится в колонию на 9 лет и 7 месяцев

В феврале 2023 года 39-летний хабаровчанин организовал преступную группу по контрабанде и распространению наркотиков. Мужчина подобрал участников, нашел место для хранения наркотиков, купленных за границей, и решил продавать их через интернет-магазин. Наркотики мужчина заказал в США и Нидерландах, организовал их доставку в Хабаровск через третьи страны и поручил соучастникам их фасовку и продажу. В 2024 году мужчина купил 1,4 кг наркотика, но его курьеров задержали, изъяв у них товар. Обвиняемый заработал около 1,5 млн рублей на предзаказах — деньги он получал в криптовалюте. В прошлом году фигурант также заказал за границей 200 LSD-марок за 50 тысяч рублей, и забирая их из чужого неиспользуемого почтового ящика, был задержан. Задержанному дали 9 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.