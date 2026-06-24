Спецназ пробирался по трубам: эксперт рассказал о работе на месте теракта на Дубровке

Трагедия в театре.
Москва. 23 октября 2002 года. В Театральном центре на Дубровке — второй акт мюзикла «Норд-Ост». В здании сотни человек — зрители, артисты, сотрудники центра, в том числе около 100 детей школьного возраста. Спокойный вечер обернулся для них трагедией — 912 человек оказались в заложниках у 40 вооруженных боевиков. Переговоры с террористами длились более двух суток. К 26 октября силами переговорщиков некоторые заложники были освобождены, некоторым удалось бежать — на свободе оказались около 60 человек.
Силовикам пришлось начать штурм рано утром 26 октября 2002 года из-за угрозы взрыва здания и гибели заложников. Спецоперация длилась около 40 минут, большую часть людей удалось освободить. Жертвами теракта стали 130 заложников.
Силовики уничтожили 40 террористов, изъяли 25 так называемых поясов смертников и два мощных взрывных устройства по 40 кг взрывчатки.
Помощь ФСБ и описание места ЧП.
Виталий Кондратьев — сегодня главный государственный судебный эксперт отдела пожарно-технической, взрывотехнической и взрывотехнологической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы им. профессора А. Р. Шляхова при Минюсте России (РФЦСЭ) — прибыл на место ЧП вскоре после штурма. Возле театра стоял микроавтобус, на котором приехали террористы, а в холле лежали их тела.
По решению Следственного комитета и прокуратуры все экспертизы по терактам должны были проводить сотрудники ФСБ, вспоминает Кондратьев. Поэтому его задача состояла в оказании помощи следствию в осмотре и описании места происшествия, оружия и взрывных устройств.
«Я помогал сотрудникам ФСБ с помощью манипулятора извлекать рожки от автоматов и пистолеты из оркестровой ямы. Доставали, осматривали и описывали взрывные устройства. Эксперты ФСБ еще обнаружили, что люк на крышу был заминирован — там была граната, чека от которой при помощи растяжки была прикреплена к люку. Решили ее не разминировать, а дистанционно взорвать. Это и было сделано», — рассказал специалист.
По его словам, эксперты прекрасно осознают риски для жизни и здоровья во время такой работы, но все равно остаются сконцентрированны. Они исходят из своих познаний и стараются быть предельно осторожными: специалисты обучены работе со взрывными устройствами, и они никогда не делают лишних движений.
«Разные случаи бывают, никто не застрахован. Но, конечно, мы всегда стараемся подходить к взрывному устройству с опаской и с большим вниманием. Мы знаем, как оно может быть устроено и какие могут быть опасные моменты», — объяснил эксперт.
Помог главный энергетик.
На месте Кондратьев встретился с главным энергетиком театра, который в момент теракта находился в рабочем помещении (бытовке) на цокольном этаже. Во время спектакля он услышал автоматные очереди и крики людей, спрятался и оставался там до ночи, а позже решил выбраться по трубам отопления.
«Он сам худощавый, поэтому смог пролезть по ним на улицу. Уже когда он открыл канализационный люк, его обнаружило военное оцепление. Они спросили, кто он и как там оказался. Когда он объяснил, сотрудники спецназа поинтересовались, могут ли они пролезть так же. Энергетик сказал, что только худощавые», — рассказал эксперт.
В результате несколько сотрудников спецназа проникли к концертному залу. Им нужно было пройти на сцену, но металлическая дверь, которая вела к ней, была заперта. Ее было решено взорвать.
После взрыва двери снайперы смогли попасть на сцену и начать ликвидацию террористов. Те оказали сопротивление.
«Противостояние шло около 20−30 минут. В это время вывести людей из зала еще было нельзя — был перекрестный огонь. Когда террористов ликвидировали, людей начали выводить и выносить из концертного зала», — рассказал эксперт.
Подобные трагедии — тяжелое эмоциональное испытание. Те, кто работает на месте ЧП, ощущают это особенно остро, отметил он. «Но переживаем мы только во сне. Потому что мы работаем всегда, мозг у нас никогда не отключается. Мы всегда продумываем, что напишем, как напишем, что исследуем, какие расчеты проведем. Мы не плакали, но сопереживали, безусловно. Но на работе это не сказывается, мы работаем добросовестно, не покладая рук и не глядя на часы», — заключил эксперт.
Суд и приговоры.
Прокуратура Москвы 23 октября 2002 года возбудила уголовное дело о покушении на терроризм и захвате заложников. Организаторами теракта признали лидеров чеченских бандформирований Шамиля Басаева, Хасана Закаева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Герихана Дудаева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Басаев был уничтожен в Ингушетии в июле 2004 года, Дудаев находится в международном розыске. 21 марта 2017 года Закаева, которого удалось задержать только в 2014 году, приговорили к 19 годам колонии строгого режима, но несколько месяцев спустя Верховный суд РФ смягчил наказание до 18 лет 9 месяцев за счет переквалификации ряда обвинений.
Другие соучастники преступления получили различные длительные сроки лишения свободы.
Лидия Мисник.