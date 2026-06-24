Спецназ пробирался по трубам: эксперт рассказал о работе на месте теракта на Дубровке

Подобные трагедии — тяжелое эмоциональное испытание. Те, кто работает на месте ЧП, ощущают это особенно остро, отметил он. «Но переживаем мы только во сне. Потому что мы работаем всегда, мозг у нас никогда не отключается. Мы всегда продумываем, что напишем, как напишем, что исследуем, какие расчеты проведем. Мы не плакали, но сопереживали, безусловно. Но на работе это не сказывается, мы работаем добросовестно, не покладая рук и не глядя на часы», — заключил эксперт.