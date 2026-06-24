Хабаровских музыкантов зовут на акустический вечер «Твой выход, дебютант!»

В хабаровском Доме народного творчества 28 июня пройдет 224-я акустическая встреча «Твой выход, дебютант!». Любителей живой музыки ждут в творческой гостиной «Все музы — в гости к нам!», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На вечер приглашают как местных исполнителей, до сих пор не решавшихся на выступления, так и слушателей, жаждущих душевной и уютной атмосферы.
— Вот уже 13 лет этот проект объединяет талантливых людей, которые долго не решались поделиться своим творчеством. Многие из тех, кто когда-то переступил порог музыкальной гостиной в качестве робких новичков, сегодня записывают сольные альбомы, создают авторские композиции и собирают полные залы, — сказали в Доме народного творчества.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о предварительной программе фестиваля «День молодежи-2026». Например, вечером для гостей мероприятия выступит певец Канги.