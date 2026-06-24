Хабаровских музыкантов зовут на акустический вечер «Твой выход, дебютант!»

— Вот уже 13 лет этот проект объединяет талантливых людей, которые долго не решались поделиться своим творчеством. Многие из тех, кто когда-то переступил порог музыкальной гостиной в качестве робких новичков, сегодня записывают сольные альбомы, создают авторские композиции и собирают полные залы, — сказали в Доме народного творчества.