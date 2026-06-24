Нижегородский ХК «Торпедо» продлил контракт с вратарём Денисом Костиным

Вратарь Денис Костин продлил контракт с ХК «Торпедо» на два года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Новый контракт будет действовать до 31 мая 2028 года.
В прошлом сезоне Костин провел за клуб 54 матча, десять из них — в плей-офф. В пяти матчах ему удалось отыграть на ноль. Это позволило вратарю закрепить за собой статус «первого номера».
«Желаем вратарю надежной игры, красивых спасений, побольше “сухарей” и только победных матчей вместе с “Торпедо”!» — написали представители клуба.
Ранее сообщалось, что Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо».