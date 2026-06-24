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Нижегородский ХК «Торпедо» продлил контракт с вратарём Денисом Костиным

Новый контракт будет действовать до 31 мая 2028 года.

Вратарь Денис Костин продлил контракт с ХК «Торпедо» на два года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новый контракт будет действовать до 31 мая 2028 года.

В прошлом сезоне Костин провел за клуб 54 матча, десять из них — в плей-офф. В пяти матчах ему удалось отыграть на ноль. Это позволило вратарю закрепить за собой статус «первого номера».

«Желаем вратарю надежной игры, красивых спасений, побольше “сухарей” и только победных матчей вместе с “Торпедо”!» — написали представители клуба.

Ранее сообщалось, что Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо».