В Хабаровске квартирант сдал чужой рефрижератор на металлолом

В Хабаровске 46-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии особого режима за кражу рефрижератора у хозяина дома. Кроме срока, он должен возместить владельцу 766 тысяч рублей ущерба, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
История началась ещё в 2022 году, когда житель Кировского района собирался переехать в другой регион и искал человека, который мог бы бесплатно пожить в его частном доме на улице Джамбула. На предложение откликнулся местный житель, который после отъезда хозяина заселился в дом.
Пока владелец был в другом регионе, квартирант решил распорядиться чужим имуществом. На территории подворья стоял неисправный автомобиль с холодильной установкой. Мужчина разместил объявление в интернете и продал рефрижератор незнакомцам как металлолом за 70 тысяч рублей.
Хозяин вернулся в Хабаровск летом 2025 года и не нашёл машину в гараже. Ущерб он оценил в 767 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Хабаровску. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество и разбой, за которые отбывал наказание в колониях.
Вину он признал частично, но с суммой ущерба не согласился. Экспертиза доводы подсудимого не подтвердила, и суд назначил ему два года лишения свободы в колонии особого режима.