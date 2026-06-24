От +15 до +30, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 июня

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 24 июня будет переменной облачности. Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер северной четверти разовьет скорость в 6 — 11 м/с, при грозе порывы до усилятся до 15 м/с. В ночь на 25 июня — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.