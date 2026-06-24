В Биробиджанском районе пьяная драка закончилась тяжкими увечьями

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области рядовое застолье обернулось уголовным делом. Конфликт между двумя собутыльниками перерос в жестокую драку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ УМВД России по ЕАО, сигнал поступил через систему экстренного вызова «112». 56-летний житель села Красный Восток заявил, что ему нанесли многочисленные телесные повреждения. Инцидент разгорелся дома у знакомой потерпевшего, где компания распивала спиртные напитки. Между двумя гостями вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Злоумышленник нанёс оппоненту несколько ударов кулаком по голове и в грудь. Мужчину с множественными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции оперативно задержали 45-летнего подозреваемого, который ранее уже был неоднократно судим. В содеянном он полностью признался и раскаялся. Следственным отделом МО МВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
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