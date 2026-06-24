В Биробиджанском районе пьяная драка закончилась тяжкими увечьями

Как сообщили в ГУ УМВД России по ЕАО, сигнал поступил через систему экстренного вызова «112». 56-летний житель села Красный Восток заявил, что ему нанесли многочисленные телесные повреждения. Инцидент разгорелся дома у знакомой потерпевшего, где компания распивала спиртные напитки. Между двумя гостями вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Злоумышленник нанёс оппоненту несколько ударов кулаком по голове и в грудь. Мужчину с множественными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.