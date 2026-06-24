Школьник из Камышина добился путевки на Северный полюс

Участники из Южного федерального округа дискутировали на тему ядерных наработок. Командам предстояло вернуться к проекту-мечте середины XX века и адаптировать ее под современность, учитывая не только безопасность, но и общественное восприятие. В итоге часть школьников отстаивала проект сверхтяжелого ядерного дирижабля, способного держаться в воздухе несколько месяцев, а их оппоненты рассказывали о ядерном локомотиве, который не дает прямых выбросов углекислого газа и при этом не требует электрификации железных дорог.