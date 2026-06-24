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Степашин заявил о сокращении внебюджетных мест вузах по специальности «юрист»

Есть несколько образовательных учреждений, где осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования, заявил председатель Ассоциации юристов России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Внебюджетные места в вузах, которые осуществляют подготовку студентов по юридическим специальностям, будут сокращены. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин в рамках ПМЮФ-2026.

«Сейчас поставлена задача сократить количество так называемых внебюджетных мест. Это закон, его надо выполнять. Сделано это потому, что сейчас есть ряд высших учебных заведений, где получают диплом о юридическом образовании, но эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать наши выпускники», — сказал он.

По его словам, в таких вузах, по сути дела, осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования.

Степашин также подчеркнул, что сейчас необходимо разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. «По моей информации, их многовато, более 400. В Союзе было 55. А население в два раза больше», — отметил Степашин. Он добавил, что преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам.

«И в первый день нашей сессии (на ПМЮФ) мы ждем министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, тоже, кстати, юриста. Обсудим все эти вопросы с конкретными уже предложениями», — заключил Степашин.