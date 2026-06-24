Степашин заявил о сокращении внебюджетных мест вузах по специальности «юрист»

«Сейчас поставлена задача сократить количество так называемых внебюджетных мест. Это закон, его надо выполнять. Сделано это потому, что сейчас есть ряд высших учебных заведений, где получают диплом о юридическом образовании, но эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать наши выпускники», — сказал он.