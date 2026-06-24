Хабаровская филармония закрыла сезон гала-концертом

Филармония в этом сезоне вышла далеко за пределы края. Оркестр выступал в Благовещенске, Чите, Улан-Удэ и Владивостоке с программой к 110-летию Святослава Рихтера, а ансамбль «Дальний Восток» с программой «Косы Чольчинай» побывал также в Магадане и Новосибирске.