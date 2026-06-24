Хабаровская филармония закрыла сезон гала-концертом

Хабаровская краевая филармония завершила 87-й концертный сезон большим гала-концертом. За сезон здесь провели 590 концертов, которые собрали больше 80 тысяч зрителей, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Одним из главных событий стало 90-летие Дальневосточного академического симфонического оркестра. Один из старейших симфонических коллективов страны отметил юбилей не только в Хабаровске: музыканты активно гастролировали и представляли регион на крупных площадках.
Филармония в этом сезоне вышла далеко за пределы края. Оркестр выступал в Благовещенске, Чите, Улан-Удэ и Владивостоке с программой к 110-летию Святослава Рихтера, а ансамбль «Дальний Восток» с программой «Косы Чольчинай» побывал также в Магадане и Новосибирске.
В афише сезона были и большие фестивальные события: XV Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета, фестиваль народной музыки «На Амурских просторах» и начало проекта «Шостакович. Все квартеты». В его рамках в Хабаровске впервые исполнят все 15 струнных квартетов композитора.
Финальный гала-концерт собрал лучшие номера сезона. В первом отделении прозвучала премьера «Нанайской фантазии» дальневосточного композитора Юлии Давыдовой, во втором — произведения Бизе, Прокофьева и Шостаковича в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра.