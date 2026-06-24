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Колумбия победила ДР Конго и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Колумбии с минимальным счётом одолела ДР Конго и гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Матч состоялся на стадионе Estadio Akron в Сапопане.

Источник: Life.ru

Единственный гол был забит на 76-й минуте встречи. Автором победного мяча стал Даниэль Муньос, сумевший поразить ворота соперника.

На 58-й минуте на поле появился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Однако за отведённое ему время футболист не записал на свой счёт результативных действий.

Выход в плей-офф стал для южноамериканцев первым за восемь лет. В предыдущий раз на ЧМ-2018 в России они заняли первое место в группе, но затем вылетели в ⅛ финала от англичан в серии пенальти (1:1, 3:4).

Сейчас колумбийцы лидируют в квартете K с 6 очками. Позади расположились Португалия (4 балла), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).

В заключительном туре группового этапа Колумбия встретится с португальской командой. Параллельно сборная ДР Конго выйдет на поле против Узбекистана. Обе встречи запланированы на ночь 28 июня по московскому времени.

Мировое первенство проходит на территории США, Канады и Мексики. Текущий розыгрыш впервые собрал 48 команд-участниц, а его финал намечен на 19 июля. Действующими чемпионами остаются аргентинцы.

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