Спортсмены Хабаровского края взяли медали сразу двух чемпионатов России

Дмитрий Лаврентьев и Василий Кутуев стали победителями в своих весовых категориях, Татьяна Балабанова взяла серебро, а Юрий Клец и Виктор Руденко — бронзу. Виктор Руденко, несмотря на травму, остался в числе призёров и теперь готовится к чемпионату Европы, который пройдёт в августе в немецком Хейдельберге.