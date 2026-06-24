Спортсмены Хабаровского края взяли медали сразу двух чемпионатов России

Спортсмены Хабаровского края успешно выступили сразу на двух чемпионатах России и привезли медали из Калининграда и Чебоксар. О результатах сборных сообщили в министерстве спорта региона.
В Калининграде прошёл чемпионат России по спорту глухих в греко-римской и вольной борьбе. На ковёр вышли больше 100 спортсменов из 23 регионов — команда Хабаровского края завоевала шесть медалей и заняла второе место в командном зачёте.
В греко-римской борьбе Александр Самар стал серебряным призёром, Денис Гончаров и Никита Назаров взяли бронзу. В вольной борьбе Денис Гончаров поднялся на высшую ступень пьедестала, Никита Назаров завоевал серебро, а Александр Самар — бронзу.
«Победа Дениса Гончарова стала для него пропуском на чемпионат Европы, который осенью пройдёт в Армении. Никита Назаров и Александр Самар сейчас находятся в резерве, при этом Назаров выполнил норматив мастера спорта России», — отметили в минспорта.
Ещё один сильный результат хабаровские спортсмены показали в Чебоксарах, где завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине самбо. Турнир собрал больше 70 участников из 15 регионов страны.
Дмитрий Лаврентьев и Василий Кутуев стали победителями в своих весовых категориях, Татьяна Балабанова взяла серебро, а Юрий Клец и Виктор Руденко — бронзу. Виктор Руденко, несмотря на травму, остался в числе призёров и теперь готовится к чемпионату Европы, который пройдёт в августе в немецком Хейдельберге.