Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмены Хабаровского края взяли медали сразу двух чемпионатов России

Один из них поедет на чемпионат Европы, который осенью пройдёт в Армении.

Спортсмены Хабаровского края успешно выступили сразу на двух чемпионатах России и привезли медали из Калининграда и Чебоксар. О результатах сборных сообщили в министерстве спорта региона.

В Калининграде прошёл чемпионат России по спорту глухих в греко-римской и вольной борьбе. На ковёр вышли больше 100 спортсменов из 23 регионов — команда Хабаровского края завоевала шесть медалей и заняла второе место в командном зачёте.

В греко-римской борьбе Александр Самар стал серебряным призёром, Денис Гончаров и Никита Назаров взяли бронзу. В вольной борьбе Денис Гончаров поднялся на высшую ступень пьедестала, Никита Назаров завоевал серебро, а Александр Самар — бронзу.

«Победа Дениса Гончарова стала для него пропуском на чемпионат Европы, который осенью пройдёт в Армении. Никита Назаров и Александр Самар сейчас находятся в резерве, при этом Назаров выполнил норматив мастера спорта России», — отметили в минспорта.

Ещё один сильный результат хабаровские спортсмены показали в Чебоксарах, где завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине самбо. Турнир собрал больше 70 участников из 15 регионов страны.

Дмитрий Лаврентьев и Василий Кутуев стали победителями в своих весовых категориях, Татьяна Балабанова взяла серебро, а Юрий Клец и Виктор Руденко — бронзу. Виктор Руденко, несмотря на травму, остался в числе призёров и теперь готовится к чемпионату Европы, который пройдёт в августе в немецком Хейдельберге.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше