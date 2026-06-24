Туристический бренд Красноярска разработает компания из Санкт-Петербурга

В Красноярске выбраны подрядчики на разработку туристического бренда и концепции единой навигационной системы. Создание символики запланировано в рамках подготовки к юбилею города. Как сообщают в мэрии, на участие в конкурсе по разработке бренда было подано 9 заявок. Участники представляли разные регионы страны. Компания-победитель из Санкт-Петербурга предложила оптимальную стоимость. Бренд, по мнению чиновников, должен способствовать формированию узнаваемого образа Красноярска, что повысит его туристическую привлекательность. Проект включает в себя предварительное масштабное социологическое исследование среди жителей. Именно красноярцы должны рассказать, с чем в первую очередь ассоциируется у них родной город. Отталкиваясь от этого мнения, учитывая природные, культурные и событийные объекты, специалисты и должны создать бренд. Он будет использоваться не только в сувенирной продукции, но и ляжет в основу оформления городской среды. Разработкой единой навигационной системы Красноярска займется томская компания. Ее сотрудникам необходимо разработать указатели, навигацию на остановках и улицах, указатели к музеям, паркам, культурным и историческим объектам. А также их стиль, цветовые и шрифтовые решения.