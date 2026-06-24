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Главные новости к утру 24 июня

Севастополь остался без электричества после атаки на энергетическую инфраструктуру.

Севастополь остался без электричества после атаки на энергетическую инфраструктуру.

В Брянской и Курской областях ввели ограничения на продажу топлива.

Новые контакты России и США должны состояться до конца лета, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Оман объявил о создании временного морского коридора в Ормузском проливе.

В Германии из-за сбоя в системе радиосвязи остановлено движение поездов по всей стране.

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Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
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