Главные новости к утру 24 июня

Севастополь остался без электричества после атаки на энергетическую инфраструктуру.
В Брянской и Курской областях ввели ограничения на продажу топлива.
Оман объявил о создании временного морского коридора в Ормузском проливе.
В Германии из-за сбоя в системе радиосвязи остановлено движение поездов по всей стране.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше