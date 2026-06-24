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«Известия»: в ГД внесут законопроект о нотариальном оформлении сделок с жильем

Инициатива предлагает сделать нотариальное удостоверение обязательным при продаже недвижимости, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами в ближайшее время рассмотрят в Мособлдуме, а потом его планируется внести в Госдуму. Об этом «Известиям» сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы предлагаем ввести обязательное нотариальное удостоверение при продаже недвижимости между гражданами», — сказал газете Брынцалов.

По его словам, нотариус имеет больше возможностей по получению и проверке информации, а также для оценки документов и состояния сторон. Нотариальное сопровождение существенно снижает вероятность потери имущества и признания сделки недействительной — такой сценарий ничтожно мал, пояснил он «Известиям».

Ранее вице-президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко сообщала в интервью ТАСС, что палата поддерживает идею введения обязательного нотариального оформления сделок с жильем с участием граждан.