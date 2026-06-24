«Известия»: в ГД внесут законопроект о нотариальном оформлении сделок с жильем

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами в ближайшее время рассмотрят в Мособлдуме, а потом его планируется внести в Госдуму. Об этом «Известиям» сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.