«Известия»: в ГД внесут законопроект о нотариальном оформлении сделок с жильем

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами в ближайшее время рассмотрят в Мособлдуме, а потом его планируется внести в Госдуму. Об этом «Известиям» сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы предлагаем ввести обязательное нотариальное удостоверение при продаже недвижимости между гражданами», — сказал газете Брынцалов.
По его словам, нотариус имеет больше возможностей по получению и проверке информации, а также для оценки документов и состояния сторон. Нотариальное сопровождение существенно снижает вероятность потери имущества и признания сделки недействительной — такой сценарий ничтожно мал, пояснил он «Известиям».
Ранее вице-президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко сообщала в интервью ТАСС, что палата поддерживает идею введения обязательного нотариального оформления сделок с жильем с участием граждан.