«Внимательно изучайте состав»: химики рассказали об опасности влажных салфеток

Некоторые компоненты влажных салфеток могут вызывать раздражение кожи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РТУ МИРЭА Андрея Дорохова.
По словам специалиста, при выборе салфеток стоит обращать внимание на состав. Нежелательными компонентами могут быть агрессивные моющие вещества, в том числе лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия.
«Спирт в составе, включая этанол и изопропиловый спирт, при регулярном использовании может усиливать раздражение и ослаблять защитный липидный слой кожи», — рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Эксперт отметил, что агрессивные ПАВы усиливают очищающее действие, но при этом чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи. Нежелательную реакцию также могут спровоцировать консерванты DMDM hydantoin и diazolidinyl urea. При чувствительной коже они способны вызывать покраснение. Кроме того, сильные отдушки могут стать причиной аллергии даже в небольшом количестве.
Для ежедневного применения специалист советует выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами. Для рук и лица лучше подходят увлажняющие салфетки с нейтральным pH, а для детской кожи гипоаллергенные средства без спирта. При покупке детских салфеток также стоит проверять, что товар подходит для новорожденных и прошел дерматологический и педиатрический контроль.
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