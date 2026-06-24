«Внимательно изучайте состав»: химики рассказали об опасности влажных салфеток

Эксперт отметил, что агрессивные ПАВы усиливают очищающее действие, но при этом чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи. Нежелательную реакцию также могут спровоцировать консерванты DMDM hydantoin и diazolidinyl urea. При чувствительной коже они способны вызывать покраснение. Кроме того, сильные отдушки могут стать причиной аллергии даже в небольшом количестве.