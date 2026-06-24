Могилу возрастом семь тысяч лет с обезглавленными скелетами нашли в Словакии

По данным исследователей под руководством профессора Мартина Фурхольта и антрополога Катарины Фукс, повреждения на шейных позвонках свидетельствуют не о казни, а о профессиональном и ритуализированном отделении голов после смерти с помощью острых орудий. Сами черепа, за исключением нескольких фрагментов, исчезли — вероятно, их переносили в другое место для социальных или культовых практик.