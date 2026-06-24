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Могилу возрастом семь тысяч лет с обезглавленными скелетами нашли в Словакии

Археологи в Словакии обнаружили могилу возрастом семь тысяч лет, в которой лежали 77 обезглавленных скелетов. Об этом пишет портал Need To Know.

Археологи в Словакии обнаружили могилу возрастом семь тысяч лет, в которой лежали 77 обезглавленных скелетов. Об этом пишет портал Need To Know.

Захоронение, относящееся к 5250−4950 годам до нашей эры, нашли в неолитическом поселении Врабле-Вельке-Легембы на юго-западе страны. С 2012 года археологи Кильского университета и Словацкой академии наук исследуют здесь один из крупнейших памятников культуры линейно-ленточной керамики. На дне рва, окружавшего часть поселения, обнаружили десятки обезглавленных тел, уложенных слоями друг на друга.

По данным исследователей под руководством профессора Мартина Фурхольта и антрополога Катарины Фукс, повреждения на шейных позвонках свидетельствуют не о казни, а о профессиональном и ритуализированном отделении голов после смерти с помощью острых орудий. Сами черепа, за исключением нескольких фрагментов, исчезли — вероятно, их переносили в другое место для социальных или культовых практик.

Состояние костей показывает, что тела были погребены вскоре после смерти, а не оставлены разлагаться. Фурхольт отмечает, что эти обряды отражают мировоззрение, существенно отличавшееся от современного, поэтому их интерпретация крайне сложна, хотя признаки конфликтов и кризисов полностью не исключаются.

Сейчас 77 обезглавленных скелетов исследуют с помощью ДНК-анализа, изотопных исследований и детальной остеологии, чтобы установить возраст, пол, питание, происхождение и родственные связи погребенных, уточняется в публикации.

В конце мая в пещере Иманай в Мелеузовском районе Башкирии археологи обнаружили останки гигантского льва и пещерного медведя. Ученые собрали большую коллекцию костей животных и орудий эпохи палеолита, оставленных неандертальцами.

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