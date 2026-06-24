В Прикамье готовят к открытию экологическую тропу на камне Ветлан

Обновленный маршрут включит: деревянный настил, смотровые площадки с металлическим ограждением, информационные стенды и указатели, места для отдыха и новая металлическая лестница с навесами. Знаковая в Прикамье локация сохранит уникальную природу, станет доступной и безопасной для тысяч туристов.