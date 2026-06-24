Мониторинг диабета по ОМС стал доступен россиянам

Дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медицинского страхования. Об этом в среду, 24 июня, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
По его словам, аналогичная возможность появилась и для россиян с артериальной гипертензией.
— Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений, — отметил Баланин.
Кроме того, в системе ОМС расширили перечень образовательных программ для пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин и родителей по вопросам грудного вскармливания. По словам главы ФФОМС, такие школы помогают людям лучше контролировать состояние своего здоровья, передает РИА Новости.
Баланин ранее сообщил, что 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в 2026 году. Он добавил, что благодаря такой мере россиянам стали доступны некоторые дорогостоящие процедуры, на которые раньше нужно было оформлять отдельные квоты или искать финансирование.