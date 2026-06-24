Мониторинг диабета по ОМС стал доступен россиянам

Баланин ранее сообщил, что 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в 2026 году. Он добавил, что благодаря такой мере россиянам стали доступны некоторые дорогостоящие процедуры, на которые раньше нужно было оформлять отдельные квоты или искать финансирование.