Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мониторинг диабета по ОМС стал доступен россиянам

Дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медицинского страхования. Об этом в среду, 24 июня, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медицинского страхования. Об этом в среду, 24 июня, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

По его словам, аналогичная возможность появилась и для россиян с артериальной гипертензией.

— Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений, — отметил Баланин.

Кроме того, в системе ОМС расширили перечень образовательных программ для пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин и родителей по вопросам грудного вскармливания. По словам главы ФФОМС, такие школы помогают людям лучше контролировать состояние своего здоровья, передает РИА Новости.

Баланин ранее сообщил, что 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в 2026 году. Он добавил, что благодаря такой мере россиянам стали доступны некоторые дорогостоящие процедуры, на которые раньше нужно было оформлять отдельные квоты или искать финансирование.