Над Ростовской областью уничтожили около трех десятков дронов

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили атаку около трех десятков дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Беспилотники были уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше