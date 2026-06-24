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Над Ростовской областью уничтожили около трех десятков дронов

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили атаку около трех десятков дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили атаку около трех десятков дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Беспилотники были уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

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