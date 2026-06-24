Археологи раскопали древнюю могилу в центре Европу: 77 тел, но ни одного черепа

Тем временем в польской деревне Пень археологи сделали удивительное открытие. На кладбище XVII века они обнаружили необычные захоронения людей, которых, возможно, боялись или отвергали при жизни. У останков нашли серпы на шее, замки на ногах и камни на телах. По мнению исследователей, эти меры применялись, чтобы «удержать» тех, кого считали вампирами. Профессор Дариуш Полинский рассказал, что встретить такое количество странных могил в одном месте — большая редкость. Среди находок — женщина с признаками запущенного сифилиса, мужчина, рядом с коленом которого был маленький ребёнок, и беременная женщина с сохранившимся плодом.