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В России с начала года выявили 127 завозных случаев лихорадки денге

Роспотребнадзор зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки денге в России за пять месяцев 2026 года. Ведомство исключило риск распространения заболевания в России. В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев.

Роспотребнадзор зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки денге в России за пять месяцев 2026 года. Ведомство исключило риск распространения заболевания в России. В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев.

По информации ведомства, сложнее всего эпидемиологическая ситуация с лихорадкой денге наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ведомство рекомендует туристам использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также устанавливать москитные сетки на окна и двери и избегать экскурсий в болотистые районы.

«После возвращения внимательно следите за своим самочувствием. При появлении симптомов (высокая температура, головная боль, сыпь или боли в суставах) немедленно обратитесь к врачу и сообщите о своих поездках», — указано в сообщении Роспотребнадзора в «Максе».

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