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Временные ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту

Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения на полеты действовали в нижегородском аэропорту около двух часов — с 5 до 7 часов утра. Меры принимались для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, в регионе все еще действует режим «Беспилотная опасность».

Судя по онлайн-табло аэропорта, было задержано пять самолетов — в Анталью, Самару, Сочи и Москву. Также отменили рейсы в Ереван и Сочи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам объяснили, что делать при массовых задержках рейсов.