Временные ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ограничения на полеты действовали в нижегородском аэропорту около двух часов — с 5 до 7 часов утра. Меры принимались для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, в регионе все еще действует режим «Беспилотная опасность».
Судя по онлайн-табло аэропорта, было задержано пять самолетов — в Анталью, Самару, Сочи и Москву. Также отменили рейсы в Ереван и Сочи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам объяснили, что делать при массовых задержках рейсов.