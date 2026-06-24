Железный человек вернулся. Роналду готов к борьбе с Месси за титул и величие

Эти два стандарта особенно важны для восприятия: Роналду словно смирился с тем, что его прицел на штрафных давно сбился, и сумел переступить через собственное эго, отказавшись от прямого удара. Он как Тони Старк, только даже круче: ведь супергерой Marvel творит чудеса благодаря высокотехнологичному костюму, а Роналду добивается всего исключительно собственным усердием, многочасовыми тренировками и железной дисциплиной. Теперь перед ним открывается возможность вступить в великую гонку с Лионелем Месси за звание лучшего игрока турнира. Противостояние двух легенд, похоже, снова набирает обороты, хотя сам Роналду, судя по его поведению в общении с журналистами, старается дистанцироваться от этой темы. Для него, как и для всей сборной Португалии, главное — завоевать долгожданный трофей, и, надо признать, у коллектива есть реальные шансы на успех, учитывая уровень исполнителей, которые в матче против сборной Узбекистана продемонстрировали отличную игру.