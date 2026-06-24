Железный человек вернулся. Роналду готов к борьбе с Месси за титул и величие

Сборная Португалии реабилитировалась перед болельщиками за неудачный первый матч на чемпионате мира по футболу, разгромив команду Узбекистана (5:0), а Криштиану Роналду стал главным героем встречи. О перерождении легендарного форварда и его супергеройской ауре — в материале ТАСС.
После окончания встречи второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана Криштиану Роналду отметил победу максимально эпичным образом. Глядя прямо в камеру, он дважды громко крикнул: «Я вернулся!».
В этом жесте не было ни капли неуместного пафоса — напротив, это выглядело как заслуженное празднование настоящего триумфа. В матче против футболистов сборной Узбекистана 41-летний форвард отметился дублем, забив оба мяча с игры, и по праву был признан лучшим игроком встречи.
Кто только не критиковал португальца после невзрачной игры с национальной командой ДР Конго, но Роналду убедительно доказал, что его рано списывать со счетов. Он не просто забил дважды, а установил сразу несколько рекордов. Криштиану стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на шести разных чемпионатах мира. Кроме того, он вошел в число самых возрастных голеадоров мундиалей, заняв вторую строчку в этом списке и уступая лишь легендарному камерунцу Роже Милла. Теперь на счету Роналду 10 мячей на чемпионатах мира — это лучший результат в истории сборной Португалии, позволивший ему обойти самого Эйсебио. Легенда мирового футбола в очередной раз подтвердил свой статус супергероя, способного переписывать историю даже на закате карьеры.
Роналду — это Тони Старк, только круче.
Особенно интересно рассматривать фигуру Роналду через призму поп-культуры — например, в сравнении с Тони Старком, известным как Железный человек из вселенной Marvel. Португальский нападающий во многом олицетворяет этот образ: он также в некоторой степени эгоистичен, но при этом чрезвычайно требователен к себе и окружающим. Сходство между ним и героем комиксов особенно ярко прослеживается в эволюции характера обоих.
В начале своей истории Тони Старк предстает перед нами как циничный, самовлюбленный миллиардер. Он живет в роскоши, тратит деньги без оглядки, а его компания производит оружие, и поначалу героя совершенно не волнуют последствия. Он может грубо обрывать собеседников, использовать людей в своих целях и не задумываться о моральной стороне своих действий. Однако после ряда переломных событий Старк меняется: он перестает думать только о себе, начинает ценить чужие жизни, сворачивает производство оружия, берет на себя ответственность за ошибки своей компании и проявляет искреннюю заботу о близких. В кульминационные моменты он даже готов пожертвовать собой ради других.
В клубном футболе Роналду во многом проделал аналогичный путь — от талантливого, но эгоцентричного игрока до настоящего лидера, готового постоять за партнеров и команду. Эту трансформацию, пусть и в миниатюре, можно наблюдать и в сборной Португалии на текущем турнире. Если в ничейной встрече с конголезцами (1:1) Роналду практически не участвовал в прессинге, предпочитая ждать, когда мяч сам придет к нему, то в матче с коллективом из Узбекистана произошло его настоящее перерождение. Мы увидели совершенно другого Криштиану — активного, прессингующего, готового играть не только на себя, но и на команду.
Показательными в этом плане стали сразу несколько эпизодов. В одном из них Роналду едва не организовал гол после того, как отобрал мяч у вратаря сборной Узбекистана Абдувахида Нематова. Еще более красноречивы два случая, когда португалец сознательно отказался от пробития штрафных ударов с выгодных позиций. На 17-й минуте он уступил право исполнить стандарт защитнику Нуну Мендешу, который в итоге забил гол. Во втором тайме Роналду вновь не стал брать инициативу в свои руки, а предпочел включиться в командную комбинацию: он попытался поразить ворота после изящного заброса от Бруну Фернандеша. Розыгрыш получился шикарным, чем-то напомнив фирменные комбинации сборной Нидерландов на прошлом чемпионате мира, однако вратарь соперника сумел выручить свою команду.
Эти два стандарта особенно важны для восприятия: Роналду словно смирился с тем, что его прицел на штрафных давно сбился, и сумел переступить через собственное эго, отказавшись от прямого удара. Он как Тони Старк, только даже круче: ведь супергерой Marvel творит чудеса благодаря высокотехнологичному костюму, а Роналду добивается всего исключительно собственным усердием, многочасовыми тренировками и железной дисциплиной. Теперь перед ним открывается возможность вступить в великую гонку с Лионелем Месси за звание лучшего игрока турнира. Противостояние двух легенд, похоже, снова набирает обороты, хотя сам Роналду, судя по его поведению в общении с журналистами, старается дистанцироваться от этой темы. Для него, как и для всей сборной Португалии, главное — завоевать долгожданный трофей, и, надо признать, у коллектива есть реальные шансы на успех, учитывая уровень исполнителей, которые в матче против сборной Узбекистана продемонстрировали отличную игру.
«Мстители» набирают обороты.
Особенно впечатляюще у португальцев смотрелись атакующие крайние защитники, ставшие важной частью командной структуры. Мендеш, помимо гола со штрафного, активно участвовал в отборе мяча и надежно перекрывал свой фланг. На противоположном краю в первом тайме действовал Жоау Канселу, который отдал результативную передачу на Роналду в эпизоде с первым голом. В перерыве его неожиданно заменили на Нелсона Семеду, но он также не остался в тени: именно его прострел в штрафную площадь сборной Узбекистана привел к пятому голу португальцев. Семеду был активен, грамотно выбирал позиции и постоянно создавал напряжение у чужих ворот. Разумеется, нельзя не отметить и главного созидателя коллектива — Бруну Фернандеша. Лучший ассистент прошедшего сезона Английской премьер-лиги вновь подтвердил свой высокий класс: он отдал голевую передачу на Роналду, фактически сделал предголевой пас на пятый гол и своим навесом с углового существенно поспособствовал взятию ворот в эпизоде с четвертым мячом.
Если игроки сборной Португалии продолжат демонстрировать такую же самоотдачу и взаимопонимание, команда вполне сможет замахнуться на самые высокие достижения. Главное, что у коллектива есть мощная мотивация, которая способна превратить отдельные яркие матчи в настоящую победную серию.
Если вновь вернуться к сравнению с Железным человеком, то стоит вспомнить, что Тони Старк стал одним из основателей команды супергероев «Мстители», которая объединилась для борьбы со злодеями. Конечно, в реальном футбольном мире невозможно делить команды на хороших и плохих, но само название «Мстители» удивительно точно подходит нынешней сборной Португалии — голодной до побед, жаждущей наконец-то завоевать титул, который за всю историю ей так и не покорился.
Для Роналду этот чемпионат мира является последним шансом закрыть важнейший гештальт и вписать свое имя в историю не только как великого бомбардира, но и как обладателя главного трофея. И он, несомненно, сделает все возможное для достижения этой цели — точно так же, как и его партнеры по команде. В этом и заключается настоящая сила коллектива, где каждый готов жертвовать личным ради общего успеха.
Денис Бояров.