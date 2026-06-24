Звонок «из Армении» и код из СМС стоили хабаровчанке 438 тысяч

В Хабаровске 64-летняя жительница посёлка Горького стала жертвой телефонных мошенников после звонка, якобы поступившего «из Армении», — сообщает hab.aif.ru.
Женщине сообщили о якобы положенном перерасчёте пенсии и предложили «встать в электронную очередь», для чего потребовалось назвать код из СМС. Несмотря на то, что о подобных схемах она была предупреждена, код был назван.
Далее начался следующий этап: звонки от «сотрудников различных ведомств», которые убедили пенсионерку, что её сбережения находятся под угрозой. В результате она перевела 438 тысяч рублей на указанный номер абонента, зарегистрированный в Армении.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Проводится комплекс мероприятий по установлению причастных лиц.