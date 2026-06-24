В Ростовской области при отражении атаки ВСУ сбили около 30 БПЛА

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Около 30 БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены… Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что беспилотники сбили в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.
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