В НАО проведут экспедицию по поиску места катастрофы самолета СБ-2 в 1943 году

В 2016 году Заполярный поисковый отряд провел предварительную разведку в районе реки Сула: поисковики обследовали более 40 кв. км, прошли пешком 150 км и изучили территорию при помощи беспилотника. Район поисков сузился до участка два на два километра — самого труднопроходимого, где, вероятнее всего, и находятся останки самолета и экипажа.