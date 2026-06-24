В НАО проведут экспедицию по поиску места катастрофы самолета СБ-2 в 1943 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Экспедиция по поиску места катастрофы самолета СБ-2, который разбился при перелете из Архангельска в Нарьян-Мар, пройдет в Ненецком автономном округе (НАО) летом 2026 года, рассказала ТАСС глава региона Ирина Гехт.
«Этим летом планируется организовать разведывательную экспедицию к месту гибели самолета СБ-2. Экипаж под командованием майора Ивана Крестьянова погиб 14 сентября 1943 года при перелете с аэродрома Ягодник под Архангельском на аэродром Нарьян-Мар», — сказала губернатор.
В 2016 году Заполярный поисковый отряд провел предварительную разведку в районе реки Сула: поисковики обследовали более 40 кв. км, прошли пешком 150 км и изучили территорию при помощи беспилотника. Район поисков сузился до участка два на два километра — самого труднопроходимого, где, вероятнее всего, и находятся останки самолета и экипажа.
«Цель экспедиции — провести разведку места гибели экипажа. Полученные данные позволят в будущем организовать полноценные работы по эксгумации и захоронению останков летчиков с воинскими почестями в Нарьян-Маре», — добавила глава региона.
Это второй этап мемориального проекта «Крылья Победы. Северный Тиман», который реализует региональное отделение РГО при поддержке компании «Лукойл». В 2025 году благодаря проекту поисковая экспедиция обнаружила и идентифицировала останки семи членов экипажа гидросамолета, погибшего в октябре 1944 года. Летчиков перезахоронили в Нарьян-Маре, на месте катастрофы самолета установили памятный знак.