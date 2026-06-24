Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАО проведут экспедицию по поиску места катастрофы самолета СБ-2 в 1943 году

Полученные данные позволят в будущем организовать полноценные работы по эксгумации и захоронению останков летчиков, отметила губернатор Ирина Гехт.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Экспедиция по поиску места катастрофы самолета СБ-2, который разбился при перелете из Архангельска в Нарьян-Мар, пройдет в Ненецком автономном округе (НАО) летом 2026 года, рассказала ТАСС глава региона Ирина Гехт.

«Этим летом планируется организовать разведывательную экспедицию к месту гибели самолета СБ-2. Экипаж под командованием майора Ивана Крестьянова погиб 14 сентября 1943 года при перелете с аэродрома Ягодник под Архангельском на аэродром Нарьян-Мар», — сказала губернатор.

В 2016 году Заполярный поисковый отряд провел предварительную разведку в районе реки Сула: поисковики обследовали более 40 кв. км, прошли пешком 150 км и изучили территорию при помощи беспилотника. Район поисков сузился до участка два на два километра — самого труднопроходимого, где, вероятнее всего, и находятся останки самолета и экипажа.

«Цель экспедиции — провести разведку места гибели экипажа. Полученные данные позволят в будущем организовать полноценные работы по эксгумации и захоронению останков летчиков с воинскими почестями в Нарьян-Маре», — добавила глава региона.

Это второй этап мемориального проекта «Крылья Победы. Северный Тиман», который реализует региональное отделение РГО при поддержке компании «Лукойл». В 2025 году благодаря проекту поисковая экспедиция обнаружила и идентифицировала останки семи членов экипажа гидросамолета, погибшего в октябре 1944 года. Летчиков перезахоронили в Нарьян-Маре, на месте катастрофы самолета установили памятный знак.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше