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Более 500 собак и кошек стерилизовали по льготе жители Ростова-на-Дону с начала года

С начала 2026 года возможностью льготной стерилизации воспользовались владельцы 544 домашних питомцев из Ростова-на-Дону. Акцию по льготной стерилизации собак и кошек в городе проводят в шести государственных ветеринарных лечебницах Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ).

С начала 2026 года возможностью льготной стерилизации воспользовались владельцы 544 домашних питомцев из Ростова-на-Дону. Акцию по льготной стерилизации собак и кошек в городе проводят в шести государственных ветеринарных лечебницах Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ).

В управлении ветеринарии региона напоминают, что подобные мероприятия проводятся ежемесячно в государственных ветеринарных лечебницах не только Ростова, но и области. Их основная задача — гуманный контроль популяции безнадзорных животных.

Для питомца стерилизация также имеет ряд преимуществ: поведение становится более уравновешенным, увеличивается продолжительность жизни, снижаются половые инстинкты и риск заболеваний репродуктивной системы.

Кампания по льготной стерилизации животных-компаньонов продолжится в Ростовской области до конца года. Операции по сниженным на треть ценам будут проводить в каждый последний четверг месяца. Ближайшая дата — 25 июня.

Важное условие для участия — предварительная запись:

г. Азов, ул. Ленина, д. 74, тел. (863) 424−08−34;

г. Батайск, пер. Дачный, 26, тел. (863) 545−86−17;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (863) 927−48−67;

г. Донецк, пер. Куйбышева, 37, тел. (863) 682−63−63;

ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 176, тел. (863) 459−60−25;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27, тел. (863) 657−28−27;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. (863) 932−37−32;

г. Морозовск, пер. Гладкова, 37, тел. (863) 845−10−17;

г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 50, тел. (863) 523−22−81;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (863) 692−04−49;

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106, тел. (863) 264−68−19;

г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267−66−50;

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 39, тел. (863) 222−33−68;

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Грамши, 1/98, тел. 8 (928) 110−71−09, (863) 206−14−50;

г. Ростов-на-Дону, ул. Венеры, 21, тел. 8 (938) 167−23−03, (863) 270−03−93;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863) 251−82−09;

г. Семикаракорск, пер. 2-й, 204, тел. (863) 564−14−10;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (863) 464−49−11;

г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 115, тел. (863) 625−09−73.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.