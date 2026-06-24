В крупной прикамской колонии для бывших силовиков сменился начальник

По данным сайта ГУФСИН, ИК-37 — мужская колония строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов и судов. Расположена в поселке Половинка Чусовского округа. Известна по ряду коррупционных инцидентов. Так, в 2018 году там из-за гибели осужденного произошел скандал, а также массовые протестные выступления осужденных. Кроме того, несколько ее бывших начальников привлекались к уголовной ответственности за получение взяток. В феврале 2026 года ее экс-начальника Илью Асламова приговорили к восьми годам строгого режима за получение взятки в крупном размере.