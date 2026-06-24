МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Максимальная температура воды в реках Московского региона достигает 21 градуса, минимальная — 14. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Гидрология температуры верхнего слоя воды держится в пределах 14−21 градуса. Возле Звенигорода, например, 19 градусов. И сохраняется водная растительность у берегов», — сказала Макарова.
Она отметила, что такой большой интервал связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение. Тем, где оно небольшое, вода прогрелась до 21 градуса, а на возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев медленный.