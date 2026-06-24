Родителям стобалльников ЕГЭ предложили выплачивать премии

Государственная Дума намерена рассмотреть инициативу, дающую возможность приостанавливать продажу фальсифицированной и небезопасной продукции без продолжительных инспекций и судебных процессов.
На данный момент надзорные ведомства вынуждены соблюдать длительные согласовательные процедуры, в ходе которых сомнительные товары остаются на прилавках. Предлагаемый правовой механизм предусматривает предоставление Роспотребнадзору права немедленно приостанавливать реализацию таких партий.
Коммерсанты смогут запрашивать разъяснения касательно блокировки и оспаривать предписание в установленном порядке. На возобновление оборота продукции даётся трое суток. Ключевые нормы закона вступят в силу с первого сентября.
В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.