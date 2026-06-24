Высокоточная диагностика: теплосети Красноярска проверяет робот

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания завершает диагностику отдельных участков тепловых сетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1 с помощью роботизированного комплекса. Ранее такую дополнительную проверку прошли сети в зоне теплоснабжения Красноярской ТЭЦ-2. Всего в этом году робот обследует более 10 километров трубопроводов, к настоящему времени выполнено 50% запланированного объема работ.
Роботизированный комплекс работает внутри труб диаметром от 400 до 1200 миллиметров и состоит из трёх модулей общим весом 90 килограммов. Оборудование запускают в трубопровод через технологическое окно. Продвигаясь внутри сети, робот собирает данные о состоянии металла, толщине стенки трубопровода, степени износа и возможных дефектах. Благодаря этой информации специалисты оценивают состояние трубы без вскрытия на достаточно большом участке и определяют — требуется ли ремонт, в каком объёме и насколько срочно.
«Так как робот сканирует теплосеть магнитными датчиками, перед началом обследования трубопровод намагничивают с помощью переменного тока. Робот оснащён и несколькими камерами: передней обзорной, фронтальными и нижними, информация с которых, также как и с датчиков, в режиме реального времени поступает на экран оператора. И затем, на основании комплексного отчёта принимается решение о ремонте или замене участка. Чем больше повреждений в металле, тем сильнее сигнал, который фиксируют датчики», — рассказал начальник службы диагностики тепловых сетей Андрей Баранов.
Такую проверку проводят там, где особенно важно получить детальную картину состояния трубопровода. В первую очередь речь идёт об участках с длительным сроком эксплуатации, сетях вблизи социально значимых объектов, а также переходах под автомобильными и железными дорогами. Только что специалисты с помощью робота завершили проверку участка протяженностью 65 метров на перекрестке улиц Партизана Железняка и Сергея Лазо.
При этом роботизированное обследование не заменяет традиционные гидравлических испытания, а дополняет их. За короткие 10 дней отключения горячей воды специалисты успевают провести два обследования.
«Принципиально важный момент для нас — качество проверки. Чем точнее мы понимаем состояние сетей летом, тем надёжнее можем подготовить систему к отопительному сезону и обеспечить устойчивое теплоснабжение зимой», — отметил директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергей Иванов.
Всего в Красноярске 2 150 километров тепловых сетей. Для того, чтобы подготовить систему теплоснабжения к зиме с минимальным сроком отключения горячей воды вся проверка разделена на этапы. 24 июня завершается второй этап подготовки коммуникаций к зиме — по контуру Красноярской ТЭЦ-1, ранее такую же работу провели в контуре Красноярской ТЭЦ-2. С 13 по 22 июля аналогичную проверку пройдет теплотранспортная инфраструктура в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3, а с 3 по 13 августа в микрорайоне Солнечный.