Высокоточная диагностика: теплосети Красноярска проверяет робот

«Так как робот сканирует теплосеть магнитными датчиками, перед началом обследования трубопровод намагничивают с помощью переменного тока. Робот оснащён и несколькими камерами: передней обзорной, фронтальными и нижними, информация с которых, также как и с датчиков, в режиме реального времени поступает на экран оператора. И затем, на основании комплексного отчёта принимается решение о ремонте или замене участка. Чем больше повреждений в металле, тем сильнее сигнал, который фиксируют датчики», — рассказал начальник службы диагностики тепловых сетей Андрей Баранов.