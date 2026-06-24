Из Волжского отправили продукты в зону боев

«Спасибо всем, кто присоединился к этой благой миссии, — отметил советник главы Волжского, руководитель волонтерской группы “Вместе за Родину” Юрий Дудник. — Например, Татьяна Киржанова отправила 15 тысяч куриных яиц. Александр Сорвачев выделил четыре КАМАЗа леса. Большое спасибо предприятиям из Твери и Воронежа. Благодаря их помощи мы отправляем на фронт технику. Спасибо всем, кто нам помогает».