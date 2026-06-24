Из Волжского отправили продукты в зону боев

Гуманитарный груз общим весом 55 тонн отправили жители города Волжский бойцам в зону СВО и мирным жителям в Донецкую и Херсонскую области. Гуманитарная помощь предназначалась для бойцов пяти воинских подразделений, а также для воспитанников детских социальных учреждений и представителей патриарших центров Донецка, Северодонецка, Луганска, Горловки и Токмака.
Военнослужащим отправили мотоцикл и машину УАЗ, так называемую «буханку». А также электрическое оборудование, строительные материалы, спецоборудование, древесину, продовольствие, емкости для воды на тысячу литров и маскировочные сети. Кроме того, одежда и продукты питания были направлены в центр помощи «Благодать» в Лисичанске и в детские дома Херсонской области и Мариуполя.
При отправке груза присутствовали представители воинских подразделений, дислоцирующихся в зоне спецоперации. Они прибыли в Волжский, чтобы доставить гуманитарный груз в свои части, а также вручить благодарственные письма активным волжским волонтерам. В числе награжденных были руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, школьники и студенты.
«Спасибо всем, кто присоединился к этой благой миссии, — отметил советник главы Волжского, руководитель волонтерской группы “Вместе за Родину” Юрий Дудник. — Например, Татьяна Киржанова отправила 15 тысяч куриных яиц. Александр Сорвачев выделил четыре КАМАЗа леса. Большое спасибо предприятиям из Твери и Воронежа. Благодаря их помощи мы отправляем на фронт технику. Спасибо всем, кто нам помогает».