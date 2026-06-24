На улице Нариманова ведутся работы по устранению провала на проезжей части

Провал в асфальте образовался минувшим днем. На место выехали сотрудники АО «Ростовводоканал», огородили место повреждения, после чего приступили к обследованию участка, поскольку сети предприятия проходят рядом.
В результате была выявлена скрытая утечка на водопроводной линии, которую оперативно устранили. При этом ремонт выполнен без отключения воды.
Сейчас работы продолжает другая бригада. Она восстанавливает деформированный канализационный колодец на месте провала. Следующий этап — восстановление дорожного покрытия.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.