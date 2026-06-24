Депутаты Закдумы предложили краевым властям выкупить «Заимку»

По мнению парламентариев, в таком случае у краевого правительства появится возможность превратить этот популярный комплекс в крупный туристический объект. Напомним, что сейчас «Заимка» находится в частной собственности, но с недавних пор она перестала работать. Сейчас комплекс, ведущий свою историю еще с царских времен, закрыт. Также депутаты предложили краевым властям обеспечить безопасность дороги, ведущей к Приамурскому зоосаду имени Сысоева, и создать рядом с этим популярным заведением дополнительные парковочные места, в том числе для экскурсионных автобусов. Все эти предложения народные избранники внесли во время правительственного часа, состоявшегося в краевой думе с участием министра туризма Хабаровского края Марины Ярцевой.