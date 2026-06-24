Хабаровчанин сел на два года за кражу рефрижератора

46-летний хабаровчанин откликнулся на предложение местного жителя пожить в его частном доме в связи с переездом в другой регион. После отъезда хозяина мужчина заселился в дом и продал стоявший во дворе рефрижератор. Подсудимый рассказал, что автомобиль с холодильной установкой был неисправен. Поэтому он дал объявление в интернете и продал рефрижератор в качестве металлолома за 70 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на личные цели. Летом 2025 года хозяин дома вернулся в Хабаровск, и не обнаружив в гараже рефрижератор, обратился в полицию. Ущерб он оценил в 767 тысяч рублей. Фигурант ранее уже был судим за мошенничество и разбой. Теперь ему дали два года лишения свободы в колонии особого режима и обязали его выплатить потерпевшему 766 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.