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Рысь устроила спа-салон на трассе в Хабаровском крае

На трассе Лидога — Ванино заметили рысь. Хищница спокойно загорает на обочине и не боится проезжающих машин. Водителям такое соседство не нравится — они пытаются прогнать ее в лес, но та уходит недалеко, а в теплые дни возвращается на облюбованное место. Источник: телеграм-канал Katya_perry_travel.

На трассе Лидога — Ванино заметили рысь. Хищница спокойно загорает на обочине и не боится проезжающих машин. Водителям такое соседство не нравится — они пытаются прогнать ее в лес, но та уходит недалеко, а в теплые дни возвращается на облюбованное место. Источник: телеграм-канал Katya_perry_travel gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/18108867545823.mp4