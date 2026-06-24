Рысь устроила спа-салон на трассе в Хабаровском крае

На трассе Лидога — Ванино заметили рысь. Хищница спокойно загорает на обочине и не боится проезжающих машин. Водителям такое соседство не нравится — они пытаются прогнать ее в лес, но та уходит недалеко, а в теплые дни возвращается на облюбованное место. Источник: телеграм-канал Katya_perry_travel.