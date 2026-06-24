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В Волгограде утром 24 июня отменили беспилотную опасность

Действовавший без малого девять часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

Действовавший без малого девять часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

О возможном ударе беспилотников жителей региона предупредили накануне в 22:14. Волгоградцев попросили не подходить к окнам, не пользоваться лифтами и с осторожностью находиться на улице.

Расслабиться и хотя бы на время забыть о правилах безопасности горожане смогли только сегодняшним утром. Сообщения от РСЧС начали поступать в 7:06.

Напомним, утром вторника в Волгоградской области более часа действовал режим ракетной опасности. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили о начавшемся обзвоне управляющих компаний и открытии заглубленных помещений, в которых по действующим правилам волгоградцы должны пережидать угрозу атаки ракетами.

Фото Андрея Поручаева.

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