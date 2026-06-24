В Красноярске стартовала регистрация на Кубок по киберспорту

Участвовать могут все желающие старше 14 лет. В течение лета команды будут соревноваться в дисциплине «Стратегия в реальном времени» в Dota 2. Соревнования пройдут в два этапа. Первый отборочный этап начнется 4 июля и продлится до 23 августа. Он включает 8 онлайн-сессий, которые будут проходить по выходным.