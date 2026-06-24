В Красноярске стартовала регистрация на Кубок по киберспорту

В Красноярске открылась регистрация на первый отборочный этап Кубка города по компьютерному спорту. Седьмой турнир стартует 4 июля. Об этом сообщили в администрации города.
Участвовать могут все желающие старше 14 лет. В течение лета команды будут соревноваться в дисциплине «Стратегия в реальном времени» в Dota 2. Соревнования пройдут в два этапа. Первый отборочный этап начнется 4 июля и продлится до 23 августа. Он включает 8 онлайн-сессий, которые будут проходить по выходным.
Финал состоится с 28 по 30 августа на открытой площадке Центральной набережной Красноярска. В нем примут участие 8 лучших команд. Если команда попадет в финал, участники должны будут приехать в Красноярск полным составом, замены запрещены. Матчи очного этапа будут транслировать на стриминговых платформах с участием комментаторов и аналитиков.
«Компьютерный спорт ничуть не уступает классическим видам спорта. Ведь здесь очень важна реакция, слаженная командная работа и стратегическое мышление. Финалы, которые проходят в офлайн-режиме, всегда собирают тысячи красноярцев», — отметил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.