В Ростовском зоопарке открылась выставка «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой»

В День памяти и скорби, 22 июня, на площадке Ростовского-на-Дону зоопарка начала работу выставка Музея истории города «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.