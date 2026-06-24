В Ростовском зоопарке открылась выставка «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой»

В День памяти и скорби, 22 июня, на площадке Ростовского-на-Дону зоопарка начала работу выставка Музея истории города «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Основной акцент сделан на доблести защитников и освободителей Ростова-на-Дону в 1941 — 1943 годах, а также трудовом подвиге ростовчан в период восстановления родного города после окончательного освобождения города.
Выставка «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой» будет работать до 2-го сентября.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.