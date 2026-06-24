Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 июня

Отключения света в Ростове на 24 июня затронут десятки домов в разных районах города, оставив без ресурса сотни горожан. Энергетики назвали адреса, по которым электричества не будет.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— проспект Космонавтов, 32В/21В;
— улица Веры Пановой, 1−23 и 2−32;
— улица Коммунальная, 25−39 и 26−40;
— улица Артемовская, 27−49 и 22−44;
— улица 2-я Володарского, 87−131 и 80−104;
— улица Днепростроевская, 79−99 и 96−118;
— улица Кулагина, 35−49 и 56−58;
— улица Литвинова, 32−36;
— улица Портовая, 188А;
— улица Черкесская, 24−42 и 25−51;
— улица Волгоградская, 1−23 и 2−28;
— улица Текучева, 9−17 и 18−30.
С 9:00 до 16:00:
— улица Кемеровская, 51−67 и 50−70;
— улица 20 лет Октября, 49−77 и 26−64;
— улица Конституционная, 47−63 и 48−58;
— улица Курчатова, 31−63;
— переулок Угловой, 1−31 и 2−20;
— улица Тихого Дона, 31−47 и 30−40.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.