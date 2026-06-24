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Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 июня

Энергетики объявили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 24 июня затронут десятки домов в разных районах города, оставив без ресурса сотни горожан. Энергетики назвали адреса, по которым электричества не будет.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— проспект Космонавтов, 32В/21В;

— улица Веры Пановой, 1−23 и 2−32;

— улица Коммунальная, 25−39 и 26−40;

— улица Артемовская, 27−49 и 22−44;

— улица 2-я Володарского, 87−131 и 80−104;

— улица Днепростроевская, 79−99 и 96−118;

— улица Кулагина, 35−49 и 56−58;

— улица Литвинова, 32−36;

— улица Портовая, 188А;

— улица Черкесская, 24−42 и 25−51;

— улица Волгоградская, 1−23 и 2−28;

— улица Текучева, 9−17 и 18−30.

С 9:00 до 16:00:

— улица Кемеровская, 51−67 и 50−70;

— улица 20 лет Октября, 49−77 и 26−64;

— улица Конституционная, 47−63 и 48−58;

— улица Курчатова, 31−63;

— переулок Угловой, 1−31 и 2−20;

— улица Тихого Дона, 31−47 и 30−40.

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