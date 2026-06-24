В Советско-Гаванском районе Хабаровского края директор предприятия полгода не платил зарплату 19 работникам

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ресурсоснабжающего предприятия Советско-Гаванского района. Руководитель подозревается в полной невыплате заработной платы своим сотрудникам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года директор полностью не выплачивал заработную плату 19 работникам. Общая сумма долга превысила три миллиона рублей. При этом руководитель имел финансовую возможность для погашения задолженности, однако использовал средства предприятия не по назначению — из корыстной и иной личной заинтересованности.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, направленные в порядке статьи 37 УПК РФ. В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи намерены выяснить, куда именно уходили деньги, предназначенные для зарплаты, и кто ещё может быть причастен к нарушению прав работников.
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