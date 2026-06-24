В Советско-Гаванском районе Хабаровского края директор предприятия полгода не платил зарплату 19 работникам

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года директор полностью не выплачивал заработную плату 19 работникам. Общая сумма долга превысила три миллиона рублей. При этом руководитель имел финансовую возможность для погашения задолженности, однако использовал средства предприятия не по назначению — из корыстной и иной личной заинтересованности.