Важно сохранить историю, которой мы богаты

И вот долгожданная новость! В июне 2026 года идея наконец получила законную силу. Изменения внесли в закон «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий». Теперь инвесторы, купив землю с культурным наследием, не смогут совершать сделки до тех пор, пока не завершится восстановление приобретенного имущества. Дальнейшая судьба памятников поддается контролю со стороны государства, а ответственность за их сохранность несут землевладельцы, что не может не радовать.