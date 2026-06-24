Важно сохранить историю, которой мы богаты

Член общественный палаты Хабаровского края, реставратор и меценат Валерий Хидиров о важности продажи памятников архитектуры вместе с земельным участком:
— Более десяти лет назад на Первом Международном съезде реставраторов я предложил продавать объекты культурного наследия вместе с землей. Это единственный способ сохранить их, ведь разрушить такие объекты нельзя — только отреставрировать. Общественные деятели и ведущие специалисты оценили эту идею положительно.
И вот долгожданная новость! В июне 2026 года идея наконец получила законную силу. Изменения внесли в закон «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий». Теперь инвесторы, купив землю с культурным наследием, не смогут совершать сделки до тех пор, пока не завершится восстановление приобретенного имущества. Дальнейшая судьба памятников поддается контролю со стороны государства, а ответственность за их сохранность несут землевладельцы, что не может не радовать.
В случае нарушения собственником культурного наследия одного или нескольких условий договора сделка купли-продажи расторгается. Памятник при этом возвращается во владения государства. К слову, право проводить торги земельных участков с ОКН получает «Дом.РФ».
Главная цель закона — это сберечь объекты культурного наследия, архитектурные памятники, деревянное зодчество и каменные сооружения, охраняемые государством. Если на этом месте стоит памятник, значит, он должен здесь и оставаться, потому что память о прошлом — это ориентир для будущего.
К сожалению, большой пласт культуры мы уже потеряли. В Хабаровском крае снесли десятки уникальных зданий с интересной архитектурой и историей. Вспомним, например, дома В. И. Ламеховой 1905 года, Дудаевского или Лаца. Вместо них сейчас находятся современные сооружения, включая многоэтажки. Кто это разрешил?
Несмотря на статус объекта культурного наследия, недобросовестные люди находили лазейки в законах и разбирали, сжигали, сносили памятники, чтобы освободить квадратные метры. А ведь в нашей стране проживает более 190 национальностей, что свидетельствует о великом культурном разнообразии. Важно сохранить историю, которой мы богаты.
Рассмотрим еще один аспект. Наши предки возводили дома с изящными узорами и резьбой, вкладывая в них душу и любовь. Это была своего рода архитектурная музыка. Сегодня же мы наблюдаем безликие коробки. Безусловно, мир развивается, и новые здания должны появляться, но важно, чтобы они сохраняли гармонию и красоту.
Иногда стоит задуматься не о том, как заработать больше денег, а о том, чтобы оставить след, который будут ценить будущие поколения. Хлеба и колбасы на всех хватит, но важнее то, что нас окружает и что мы создаем.